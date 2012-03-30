PetroChina "отобрала" у Exxon мировое лидерство по объему добычи нефти

Китайская компания PetroChina обогнала американского нефтегиганта ExxonMobil - признана мировім лидером по производству нефти, акции обращаются на бирже, передает Upstream.

Созданная 13 лет назад PetroChina сообщила, что в 2011 году добыла 886,1 миллиона баррелей нефти. Таким образом, среднесуточная добыча нефти китайской компанией составила 2,43 миллиона баррелей, в то время как ExxonMobil добывала 2,3 миллиона баррелей нефти в день.

При этом PetroChina, акции которой торгуются на бирже в Гонконге, в прошлом году увеличила добычу нефти на 3,3%, а американская компания сократила на 5%.

Между тем ExxonMobil, являющаяся крупнейшим производителем газа в США, все еще далеко впереди компании PetroChina по общему объему производства углеводородов, измеряемого в баррелях нефтяного эквивалента. В 2011 году добыча углеводородов Exxon составила 4,5 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, увеличившись на 1,3% по сравнению с предыдущим годом. PetroChina добывала 3,5 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Также Exxon по-прежнему дороже PetroChina - рыночная капитализация американского гиганта составляет 405 миллиардов долларов, а китайского - 254 миллиарда. В прошлом году Exxon обогнала американская компания Apple, ставшая самой дорогой в мире.

Кроме того, ExxonMobil превосходит PetroChina и по такому показателю, как прибыль. В 2011 году прибыль Exxon составила 41 миллиард долларов, а PetroChina - 21 миллиард, передает РИА "Новости".

PetroChina - дочерняя компания CNPC, котирующаяся на Нью-Йоркской, Гонконгской и Шанхайской фондовых биржах. CNPC принадлежат 86% акций компании.

Exxon Mobil Corporation - американская нефтегазовая корпорация, основана в 1999 году. В настоящее время является одним из шести крупнейших производителей нефти.