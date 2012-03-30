Цена нефти изменилась разнонаправленно: NYMEХ - 103,32, IСE - 123,52 долл./барр.

На мировых торгах в четверг, 29 марта, цена нефти изменилась разнонправленно. Так, на нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть выросла на 0,54 доллара - до 103,32 долл. за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на лондонской бирже IСE упала на 1,52 долл. - до 123,52 долл. за баррель.

Напомним, на открытии торгов в четверг, 29 марта, цены на нефть снижаются на фоне статданных из США по запасам "черного золота". Кроме того, рынки опасаются падения спроса и в Европе на фоне низких темпов экономического роста.