Акционеры «Захидэнерго» переименовали компанию в «ДТЭК Захидэнерго»

Акционеры ПАО «Захидэнерго» приняли решение о переименовании ПАО «Захидэнерго» в ПАО «ДТЭК Захидэнерго».

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте НКЦБФР.

В сообщении отмечается, что такое решение акционеры приняли на своем общем собрании 28 марта.

Кроме того, акционеры рассмотрели и утвердили результаты финансово-хозяйственной деятельности компании за 2011 год и определили основные направления работы в 2012 году.

Также были приняты отчеты наблюдательного совета и ревизионной комиссии, досрочно прекращены их полномочия. Акционеры избрали новый состав этих органов. В наблюдательный совет вошли Александр Позняков от НАК «ЭКУ», а также DTEK Holdings Limited и DTEK Holdings BV. В состав ревизионной комиссии вошли юридические лица: ООО «ДТЭК», НАК «ЭКУ» и DTEK Investments B.V.

Справка УНИАН. ПАО «ДТЭК Захидэнерго» эксплуатирует три тепловые электростанции – Ладыжинскую, Добротворскую и Бурштынскую (суммарная мощность – 4700 МВт). 70,91% акций генерирующей компании владеет частный энергохолдинг ДТЭК.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.