«Нафтогаз»: транзит российского газа через Украину в Европу сократился в 2 раза

«Нафтогаз» заявляет о сокращении объемов транзита российского газа через территорию Украины в Европу в 2 раза.

как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун сегодня журналистам в Киеве.

«В прошлые сутки недопоставка с востока относительно плановых показателей составила 180 млн куб. м, в эти сутки – 200 млн куб. м», - сказал он.

При этом он отметил, что плановый объем транзита российского природного газа через территорию Украины в направлении Европы составляет около 400 млн куб. м в сутки.

В.Чупрун связывает такое резкое сокращение транзита российского газа через Украину с низким потреблением топлива в Европе.

«Наверное, это связано с тем, что Европе не нужны такие объемы», добавил В.Чупрун.

Как сообщал УНИАН, согласно сообщению Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса РФ, транзит газа в Западную Европу по территории Украины (по ужгородскому коридору) с начала марта снизился на 47% - до 3,6 млрд куб. м.

По мнению директора Института энергетических исследований (Киев) Дмитрия Марунича, это означает, что Россия увеличивает давление на Украину, перенаправляя потоки газа в Европу с украинского маршрута – на т.н. «северный коридор» («Ямал-Европа», «Северный поток»)».

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