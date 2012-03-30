Цена российского газа во втором квартале вырастет до 426 долл. за тыс.куб.м

Цена российского газа для Украины во втором квартале 2012 года увеличится на 2,3% - до 426 долл. за тыс. куб. м. Об этом УНИАН сообщил информированный источник в НАК «Нафтогаза».

Напомним, заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун сегодня заявил журналистам, что допускает повышение цены на поставляемый «Газпромом» газ во втором квартале текущего года.

«Я думаю, что ничего не изменится, а даже немножко вырастет в цене по сравнению с первым кварталом», - сказал он, отвечая на вопрос о повышении цены на газ во втором квартале.

Как сообщал УНИАН, 26 марта В. Чупрун заявил, что НАК "Нафтогаз Украины" прогнозирует снижение стоимости закупаемого в России газа во втором квартале 2012 года. «Я думаю, будет немного ниже, чем в первом квартале», - сказал он.

При этом он напомнил, что цена газа, закупаемого в России, в первом квартале составляет около 416 долл. за тыс. куб. м.

Согласно подписанному 19 января 2009 года контракту между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», цена на газ устанавливается поквартально. Цена российского природного газа для Украины в I квартале 2011 года составляла около 264 долл. за 1 тыс. куб. м, в ІІ – 295,6 долл. за 1 тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за 1 тыс. куб. м, в IV – около 400 долл. за 1 тыс. куб. м.