На участие в конкурсах по Юзовской и Олесской площадям подали заявки 7 компаний

На участие в конкурсах на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) по Юзовской и Олесской площадям подали заявки 7 компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председательГосударственной службы геологии и недр Украины Эдуард Ставицкий сегодня журналистам в Киеве.

«На сегодня уже заявились 7 компаний, которые предоставили свои предложения и перечислили средства для участия в конкурсах», – сказал он.

При этом Э.Ставицкий напомнил, что конкурсы состоятся 24 апреля 2012 года.

По его словам, среди этих семи компаний нет компании «ДТЭК Нефтегаз».

Э.Ставицкий не уточнил названия компаний, которые подали заявки на конкурсы.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеолслужба) объявила конкурсы на заключение соглашений о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) и Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.). Заявки на участие в конкурсах Госгеолслужба принимает до 18:00 23 апреля 2012 года.

Кроме того, правительство включило в пакеты конкурсной документации геологическую информацию, определив стоимость пакета по Олесской площади в 10,5 млн грн, по Юзовской площади – 15 млн грн.

Напомним, в декабре 2011 года Кабинет министров Украины своими постановлениями утвердил условия конкурсов на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) углеводородным площадям с запасами сланцевого газа.

Согласно документам, Кабмин поручил Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения СРП разработать и утвердить в течение двух месяцев конкурсную документацию и официально объявить о проведении конкурсов.

После подписания и государственной регистрации соглашений инвестору (победителю конкурса) предоставляется специальное разрешение на пользование недрами с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки, с последующей добычей углеводородов (промышленной разработкой) в пределах участка, сроком на 50 лет. Срок действия специального разрешения на пользование недрами может быть продлен в порядке, установленном законодательством.

Напомним, на разработку Юзовской и Олесской площадей претендует нефтегазовая компания Shell.

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