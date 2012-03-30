Власть планирует повышение цен на газ согласно требованиям МВФ - Хорошковский

Украина разрабатывает план постепенного повышения внутренних цен на газ, что является условием возобновления кредитов Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский в интервью Рейтер 30 марта.

По его словам, в апреле переговоры с МВФ продолжатся. "Мы говорим об условиях продолжения программы и возможностях получения следующего транша. Эти переговоры идут постоянно, я в них принимал участие, когда был в Вашингтоне. Уверен, что делегация, которая поедет в конце апреля на переговоры, также будет поднимать эти вопросы. Они не снимаются с повестки дня", - сказал В.Хорошковский.

"Очень важно создать систему адресной помощи и после этого перейти к принятию решения, по какому графику повышать тарифы до экономически обоснованного уровня", - отметил он.

"И правительство, и МВФ, мы стремимся к введению экономически обусловленных тарифов. Но мы пытаемся объяснить МВФ, что повышение тарифов должна предварять другая работа", - добавил вице-премьер.

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