На Волыни построят завод по переработке энергетической лозы

В Волынской области планируется строительство предприятия по переработке энергетической лозы.

Об этом заявил первый заместитель председателя Волынской облгосадминистрации Александр Башкаленко в Луцке на форуме «Волынь. Энергоэффективность-2012», сообщается на Правительственном портале.

По его словам, сейчас есть достаточно много инвесторов, которые хотят заниматься этим строительством.

А.Башкаленко отметил, что доля нетрадиционных энергоносителей, которую использует Волынская область, составляет 7%, а в следующем году планируют выйти на показатель 15-16%.

Как отметил первый заместитель председателя Волынского ОГА, по сравнению с другими регионами Украины, Волынь имеет незаурядные возможности. Здесь есть едва ли не весь перечень альтернативных источников получения энергии: уголь, торф, развитые лесная и деревообрабатывающая отрасль, площади и особенности климата для выращивания энергетической лозы, крупнотоварное животноводство и птицеводство с сырьем для производства биотоплива. Кроме того, есть мощное предприятие, которое специализируется на производстве твердотопливных котлов. Еще одним положительным аспектом Волынского края является пограничное расположение и благоприятный инвестиционный климат для привлечения технологий и инвестиций в эту сферу.

Участников межрегионального форума ознакомили с примерами эффективной реконструкции систем теплообеспечения. В частности, в Луцке им презентовали здание с низкими теплопотерями и потенциал возобновляемых источников энергии ПО «Электрик». В Киверцах показали газовую котельную, которая переведена на топливную щепу в КП «Энергия». Осмотрели гости и Киверцевскую ООШ № 5, в которой внедрен ряд комплексных мер по энергосбережению.

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