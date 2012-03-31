Украина не избавилась от запасов высокообогащенного урана - СМИ

Несмотря на заявление Президента Виктора Януковича о полном отказе от высокообогащенного урана (ВОУ), Украина не полностью избавилась от его запасов.

Об этом газете "Зеркало недели. Украина" сообщил доктор физико-математических наук, член-корреспондент НАНУ Иван Карнаухов, который возглавляет проект по созданию ядерной установки при Харьковском физико-техническом институте.

«Мы долго торговались с американцами и отстаивали каждую позицию, где нам нужен высокообогащенный уран. Мы оставили необходимое количество ВОУ - столько, сколько, по нашему мнению, хватит для научных целей, но намного меньше, чем нужно для изготовления ядерного оружия, чтобы террористы не охотились на него», - отметил И.Карнаухов.

В то же время ученый отказался сообщить, сколько именно высокообогащенного урана осталось в Украине, «поскольку это конфиденциальная информация».

«Что касается работ, где нужен ВОУ, то, например, нам необходимо калибрировать аппаратуру в широком диапазоне. Когда мы загружаем материал для ядерной установки, необходимо измерять его обогащение, реальное количество загруженного материала, для этого аппаратура должна быть откалибрована должным образом. Есть и другие потребности, в частности, в создании нашего источника нейтронов», - сообщил он.

По словам И.Карнаухова, оставшийся высокообогащенный уран - это большая ценность для страны и для науки. «Но в мирном использовании в Украине и многих других странах в соответствии с решениями МАГАТЭ в основном будет использоваться только низкообогащенный уран», - заверил ученый.

Как сообщалось, в ходе Вашингтонского саммита по ядерной безопасности в 2010 году Украина объявила о решении избавиться от всех имеющихся запасов высокообогащенного урана до проведения 26-27 марта 2012 года в Сеуле следующего саммита по тематике ядерной безопасности.

В подписанном 26 сентября 2011 года Меморандуме по вопросам ядерной безопасности между правительством Украины и правительством США, Соединенные Штаты взяли на себя обязательство предоставить Украине эквивалентный объем низкообогащенного урана вместо вывезенного высокообогащенного, а также «выполнить основные этапы строительства ядерной установки „Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, управляемой линейным ускорителем электронов“.

Ядерную установку планируется ввести в эксплуатацию в Национальном научном центре «Харьковский физико-технический институт» не позднее апреля 2014 года.

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