В Нью-Йорке прошли первые слушания по иску Тимошенко к "РосУкрЭнерго"

В федеральном суде Нью-Йорка в пятницу вечером прошли первые слушания по иску экс-премьера Украины Юлии Тимошенко к компании "РосУкрЭнерго" и ее совладельцу Дмитрию Фирташу.

Как передает РИА «Новости», иск будет рассматриваться в рамках пилотного проекта, направленного на унификацию производства по сложным гражданским международным делам.

Судья Элисон Натан сообщила, что, возможно, судьбу принятия иска к судопроизводству определит высшая инстанция - Верховный суд.

В зале суда, кроме судьи и ее помощников, присутствовали всего четверо адвокатов и двое журналистов. Подавляющее большинство ответчиков проигнорировали вызов в суд.

Один из адвокатов ответчиков сразу заявил суду ходатайство об отклонении иска по причине юрисдикции. "Все, описанное в иске, не имеет никакого отношения к США. События происходят на территории суверенного государства, не существует механизма исполнения решений суда США на территории других стран. Это в большей мере внутреннее политическое противостояние, нежели вопрос права", - заявил адвокат.

В свою очередь представитель Ю.Тимошенко сообщил суду, что в числе ответчиков фигурируют 10 граждан Украины и 6 граждан или компаний США. В частности, в качестве ответчиков по иску украинского экс-премьера фигурируют Валерий Хорошковский, Юрий Бойко, Виктор Пшонка, Ренат Кузьмин, Семен Могилевич, Александр Нечвоглод, Лилия Фролова и другие.

Ю.Тимошенко в своем иске обвиняет ряд лиц в коррупции, в совершении мошеннических действий, а также в нарушении прав человека.

Иск подан от имени самой Ю.Тимошенко, группы оппозиционеров, которые находятся либо под следствием, либо в заключении, а также от имени украинского народа, "интересы которого ущемлены", сказал адвокат истцов.

В иске отмечается, что политические преследования в Украине являются частью сложной схемы, разработанной для отмывания денег за рубежом, в частности - в США, а также для взяток украинским чиновникам. Утверждается, что власти Украины ведут репрессии против тех, кто выступает против сложившейся коррупционной системы.

Как сообщалось, иск Ю.Тимошенко связан с так называемым газовым конфликтом 2009 года. Тогда конфликт был разрешен на уровне премьер-министров, в результате чего российский "Газпром" и украинский "Нафтогаз" отказались от услуг посредников, в частности, компании "РосУкрЭнерго", которая впоследствии оспорила право собственности на 11 млрд. кубометров газа в Стокгольмском арбитраже.

Ю.Тимошенко ставит под сомнение объективность арбитражного решения и считает, что оно нанесло ущерб всему украинскому народу.