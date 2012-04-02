Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 апреля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Такое решение содержится в постановлении Совета Министров №273 от 27 марта 2012 года, передает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского правительства.

Согласно документу, экспортная пошлина на нефть с 1 апреля выросла с 411,2 долл. до 460,7 долл. за 1 т. Единая ставка экспортной пошлины на светлые и темные нефтепродукты (кроме бензина), которая с 1 октября 2011 года унифицирована на уровне 66% от пошлины на нефть, с 1 апреля составляет 304 долл. за 1 т против 271,4 долл. в марте 2012-го. Такая же пошлина установлена на бензол, толуол, ксилолы. На товарные бензины и прямогонный бензин ставка вывозных таможенных пошлин, исходя из коэффициента 0,9, составляет 414,6 долл. за 1 т вместо 370,1 долл. в марте. Пошлина на пропан, бутаны, этилен, пропилен, бутилен и бутадиен, прочие сжиженные газы установлена на уровне 158,6 долл. вместо 157,3 долл.

Постановлением внесены изменения в постановление Совета Министров №1932 от 31 декабря 2010 года "Об установлении ставок вывозных таможенных пошлин в отношении нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь". Документ принят в соответствии с указом №716 от 31 декабря 2010 года "О ставках вывозных таможенных пошлин".

С 1 октября 2011 года Беларусь вслед за Россией осуществляет расчет экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты по формуле "60/66". Речь идет о продукции, вывозимой с территории республики за пределы таможенной территории Таможенного союза. Формула расчета подразумевает, что ставка экспортных пошлин на светлые и темные нефтепродукты унифицируется и рассчитывается с коэффициентом 0,66 (66%) от ставки пошлины на нефть. Одновременно с 1 октября экспортная пошлина на нефть была снижена путем сокращения процента от разницы между ценой мониторинга нефти и ценой отсечения с 65% до 60%. При этом коэффициент расчета ставки пошлины на бензины составляет 0,90 (90%).