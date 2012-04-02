Россия повысила пошлину на экспорт нефти на 49,5 долл. - до 460,7 долл. за тонну

Экспортная пошлина на нефть из РФ с 1 апреля повысилась на 49,5 доллара - до 460,7 доллара за тонну с 411,2 доллара за тонну в марте. Соответствующее постановление приняло правительство РФ.

Унифицированная ставка экспортной пошлины на нефтепродукты в апреле составит 304 доллара против 271,4 доллара в марте, повышенная экспортная пошлина на бензин - 414,6 доллара против мартовских 370,1 доллара.

Система расчета экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты "60-66" введена в РФ с 1 октября 2011 года. Новая формула расчета пошлины на нефть учитывает не 65% от разницы между ценой мониторинга и ценой нефти в 182,5 доллара за тонну, а 60%. Ставки пошлин на светлые и темные нефтепродукты унифицированы на уровне 66% от пошлины на нефть, при этом сохраняется повышенный уровень пошлины на экспорт бензина - 90% от пошлины на нефть. С 2015 года ставки экспортных пошлин на темные нефтепродукты будут повышены до уровня пошлины на сырую нефть, передает агентство "Прайм".