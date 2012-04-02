Статданные из Китая взвинтили цену нефти

На мировых торгах в понедельник, 2 апреля, цены на нефть растут на фоне сильных статданных из Китая.

Так, стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже выросла на 0,19 доллара, или на 0,18% - до 103,21 доллара за баррель.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,3 доллара, или на 0,24% - до 123,18 доллара за баррель.

В минувшие выходные Китайская федерация логистики и закупок сообщила, что индекс менеджеров по закупкам (PMI) в китайской промышленности в марте повысился до 53,1 пункта по сравнению с февральским показателем в 51 пункт. Аналитики прогнозировали, что показатель не превысит 50,8 пункта, передает Bloomberg.