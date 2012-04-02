На Ривненской АЭС подключен 3 и отключен 4 энергоблоки. Радиационная обстановка в норме

На Ривненской атомной электростанции (АЭС) 31 марта в 18:39 к энергосистеме страны подключен энергоблок №3 после капитального планового ремонта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП "НАЭК "Энергоатом".

В сообщении отмечается, что, в то же время, 1 апреля в 00:02 Ривненская АЭС отключила от энергосистемы энергоблок №4 для проведения среднего планового ремонта.

Таким образом, по состоянию на утро понедельника, 2 апреля, в работе находятся 12 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС страны.

На энергоблоке №4 Запорожской АЭС 9-е сутки капитального планового ремонта (ремонт третьей системы безопасности). На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 13-е сутки среднего планового ремонта (ремонт первой системы безопасности).

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС – 5 030 МВт, РАЭС – 1 790 МВт, ЮУАЭС – 1 930 МВт, ХАЭС – 1 860 МВт.

За прошедшие сутки, 1 апреля, атомными станциями выработано 252,01 млн. кВт/ч электроэнергии.

Радиационная, противопожарная и экологическая обстановка на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Справка УНИАН. ГП НАЭК "Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует Запорожскую, Южно-Украинскую, Ривненскую и Хмельницкую станции с 15 энергоблоками, оснащенными водо-водяными энергетическими реакторами, общей установленной электрической мощностью 13,835 тыс. МВт.

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