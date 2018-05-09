Борьба Молдовы за дешевую электроэнергию угрожает энергоснабжению Одесской области?

Молдова с 1 апреля отказалась покупать подорожавшую на 20% украинскую электроэнергию и при отсутствии контрактов начала несанкционированный отбор электричества, сообщил УНИАН представитель украинского экспортера электроэнергии компании «ДТЭК Пауэр Трейд».

Эксперты считают, что коммерческий спор субъектов хозяйствования двух стран может поставить под угрозу энергоснабжение части Одесской области, использующей молдавские высоковольтные линии.

Виталий Кондрацкий, являющийся советником вице-премьера Молдовы, министра экономики Валерия Лазэра, сообщил молдавским средствам массовой информации о том, что стороны продолжают переговоры по ценам на электроэнергию. Он не сообщил дополнительных подробностей.

Вместе с «ДТЭК Пауэр Трейд», не желающей экспортировать электроэнергию себе в убыток, на повышении тарифов настаивает также и "Интер РАО ЕЭС", владеющая расположенной в Приднестровье Кучурганской электростанцией. При этом на фоне роста цен на газ "ДТЭК Пауэр Трейд" хочет увеличить тариф до 0,075 долл. за 1 кВт/ч, а "Интер РАО ЕЭС» - до 0,073 долл. за 1 кВт/ч.

По данным Минэнергоугля, за два первых месяца 2012 года Украина увеличила экспорт электроэнергии в Молдову до 93,1 млн кВт/ч с 2,1 млн кВт/ч за аналогичный период 2011 года. Доля Молдовы в общем объеме украинского экспорта составила за этот период всего 9%.

В 2011 году подконтрольный украинскому бизнесмену Ринату Ахметову энергохолдинг ДТЭК увеличил экспорт электроэнергии в страны Восточной Европы до 5,1 млрд кВт/ч, что на 319% превысило показатель 2010 года.

Премьер-министр Молдовы Влад Филат ранее заявил, что его страна считает неприемлемыми предложения по повышению тарифов на электроэнергию.

«После того, как Украина с 1 апреля захотела повысить на 20% цену на свою электроэнергию, Молдова сказала, что она бедная и не имеет таких средств. Пока Молдову спасает Кучурганская электростанция», - сказал УНИАН аналитик из Кишинева Александр Танас.

По его словам, эта станция не имеет возможности отключить поставки электроэнергии местному населению и промышленности, так как использует молдавские электросети для лицензионных поставок электроэнергии на Балканы.

«Проблема также заключается в том, что Молдова на севере берет украинскую электроэнергию, а на юге в Одесской области – отдает. Эта ситуация продолжается со времен Советского Союза. Отключить эту систему практически невозможно», - считает А.Танас.

«Пока трудно сказать, как будет развиваться ситуация далее. Думаю, что Молдове будет сложно убедить украинскую и российскую компании продавать электроэнергию по старым тарифам. Это вопрос переговоров и компромиссов», - сказал эксперт.

Как отметил в комментарии УНИАН ведущий эксперт энергетических программ Центра им. Разумкова Сергей Дьяченко, проблема низких цен на украинскую электроэнергию действительно существует. «Украина вынуждена повышать цены на электроэнергию, поскольку эта цена не покрывает затраты на закупку топлива для выработки электроэнергии», - добавил эксперт.

Также С.Дьяченко отметил, что ситуацию не спасут и возможные поставки в Молдову электроэнергии из Румынии. «Поставки из Румынии проблему не решают, поскольку там европейские цены», - отметил эксперт.

Юрий Куликов, Олег Вовчук (УНИАН)

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