В Луганской области начато строительство ветропарка мощностью 400 МВт

В Краснодонском районе Луганской области начато строительство ветропарка мощностью 400 МВт.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской облгосадминистрации, сейчас идет закладка первой ветряной установки, работа которой позволит подтвердить проектные данные и начать строительство следующих установок.

Кроме того, в Краснодонском районе реализуется проект солнечной гелиоэлектростанции мощностью до 10 МВт.

Глава Краснодонской райгосадминистрации Юрий Докучаев выразил уверенность, что реализация этих проектов позволит их территории существенно экономить традиционные виды топлива, в том числе газ и электроэнергию.

Как заявлял ранее губернатор области Владимир Пристюк, Луганская область располагает значительным техническим энергетическим потенциалом нетрадиционных возобновляемых источников энергии. По оценкам специалистов, энергетический потенциал составляет 7,4 млн. тонн условного топлива, в том числе 3,6 млн. тонн у. т. за счет освоения восстанавливаемых источников энергии, а также 3,8 млн. тонн у. т. – за счет внебалансовых (вторичных) источников энергии.