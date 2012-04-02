Украина и Азербайджан создадут СП для подготовки ТЭО поставок газа на LNG-терминал

Украина и Азербайджан создадут совместное предприятие для подготовки технико-экономического обоснования поставок сжиженного газа на LNG-терминал, который планируется построить в Одесской области.

Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в интервью азербайджанскому информагентству Trend перед своим визитом в Баку 3-4 апреля.

"Технико-экономическое обоснование проекта по строительству терминала подготовлено испанской компанией SOCOIN. По предварительным расчетам, начало его строительства будет возможным уже в текущем году", - сказал Н.Азаров.

"Правительствами наших стран сегодня подготавливаются соответствующее двустороннее соглашение, а также Протокол о создании совместной компании по разработке технико-экономического обоснования для организации транспортировки сжиженного природного газа из Азербайджанской Республики в Украину", - сказал Н.Азаров.

По словам украинского премьера, после завершения первой очереди LNG-терминала - к концу 2014 года - Украина сможет получать сжиженный газ в объеме до 2 млрд кубометров в год с доведением через год этого показателя до 5 млрд кубометров, а через три года - до 10 млрд кубометров, сказал Н.Азаров.

Также он сообщил, что Украина рассматривает возможность своего финансового участия в проектах LNG-терминалов в других странах.

Как сообщал УНИАН, 30 января 2012 года компания SOCOIN завершила разработку ТЭО национального проекта LNG-терминала.

Ранее сообщалось, что стоимость проекта по строительству LNG-терминала снижена с заявленных ранее 1,5 млрд долл. до 1 млрд долл., и что в перспективе мощность терминала может быть увеличена.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по приемке сжиженного природного газа объемом 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины.

В сентябре 2011 г. компания SOCOIN (Испания) выиграла тендер на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства в Укр аине морского терминала по приемке сжиженного природного газа (LNG-терминала).

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