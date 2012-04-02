«ДТЭК Захидэнерго» привлекло в «Ощадбанке» два кредита на 410 млн грн

ПАО «ДТЭК Захидэнерго» привлекло в АО «Ощадбанк» (Киев) два краткосрочных кредита на 250 млн грн и 160 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на официальном общегосударственном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, средства привлекаются на 364 дня для пополнения оборотных средств.

Соответствующие кредитные договоры были заключены сторонами 28 марта 2012 года. Стоимость договоров составляет 39,3 млн грн и 25,1 млн грн соответственно.

Справка УНИАН. ПАО «ДТЭК Захидэнерго» (г. Львов) эксплуатирует три тепловые электростанции – Ладыжинскую, Добротворскую и Бурштынскую (суммарная мощность – 4700 МВт). 70,91% акций генерирующей компании владеет частный энергохолдинг ДТЭК.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.