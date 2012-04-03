Цены на нефть падают на фоне ожиданий статданных из США по запасам топлива

На мировых торгах во вторник, 3 апреля, цены на нефть снижаются на фоне ожидания статданных по запасам сырья в США.

Так, стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже упала на 0,32 доллара, или на 0,3% - до 104,91 доллара за баррель.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 0,42 доллара, или на 0,33% - до 125,01 доллара за баррель.

В среду Минэнерго США может сообщить, что запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 2,2 миллиона баррелей, а запасы бензина снизились на 750 тысяч баррелей. Таким образом, спрос находится под давлением на протяжении многих месяцев, передает Bloomberg.

В то же время ограничить негативную динамику цен на нефть способны статданные из США, согласно которым индекс, вычисляемый Институтом управления поставок (ISM) США, увеличился в марте до 53,4% с 52,4% месяцем ранее, хотя ожидался рост лишь до 53%.