Производство электроэнергии в Украине выросло на 3,6%

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ), по оперативным данным, в январе-марте увеличилось на 3,6%, или 1,935 млрд кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 55,377 млрд кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

АЭС в первом квартале выработали 24,515 млрд кВт/ч электроэнергии - на 4,9% больше, чем за тот же период годом ранее. Выработка электроэнергии тепловыми электростанциями выросла на 10%, до 21,889 млрд кВт/ч, гидроэлектростанциями - сократилась на 32,1%, до 2,293 млрд кВт/ч.

В марте производство электроэнергии в ОЭС Украины выросло на 1,6%, или 0,279 млрд кВт/ч, по сравнению с мартом 2011 года – до 17,952 млрд кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует в 2012 году увеличить производство электроэнергии на 3,25%, или на 6,296 млрд кВт/ч, - до 200,19 млрд кВт/ч, по сравнению с 2011 годом.

Справка УНИАН. Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ), по оперативным данным, в 2011 году увеличилось на 3,2%, или на 5,994 млрд кВт/ч, по сравнению с 2010 годом – до 193,894 млрд кВт/ч.

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