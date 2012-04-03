Украина в І квартале увеличила добычу угля на 7,4%

Угледобывающие предприятия Украины в январе-марте, по оперативным данным Министерства энергетики и угольной промышленности, увеличили добычу рядового угля на 7,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 21,597 млн тонн.

Как сообщили УНИАН в министерстве, в марте добыча угля в Украине выросла на 4,6%, по сравнению с мартом 2011 года, до 7,35 млн тонн.

По данным министерства, угледобывающие предприятия Минэнергоугля в январе-марте увеличили добычу рядового угля на 2,6%, по сравнению с аналогичным показателем 2011 года, до 6,101 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины в 2011 году увеличили добычу угля на 8,9%, или 6,693 млн тонн, по сравнению с 2010 годом – до 81,859 млн тонн.

Справка УНИАН. В ведении Минэнергоугля находится 18 угледобывающих объединений и 5 самостоятельных шахт.