Кабмин разрабатывает законопроект о «плавающей» ставке акциза на нефтепродукты

Кабинет министров Украины разрабатывает законопроект о «плавающей» ставке акциза на нефтепродукты.

Об этом пишет премьер-министр Николай Азаров в своем официальном Интернет-блоге.

При этом, он отмечает, что величина акциза будет зависеть от котировок нефти на мировых биржах.

«Стоимость нефти идет вниз – акциз повышается. Пошла стоимость нефти вверх – акциз понижается. Таким образом, мы будем гибко стабилизировать ценовую ситуацию на рынке нефтепродуктов», – отметил премьер.

Также Н.Азаров отмечает, что правительство сейчас обсуждает вопрос о безналоговом ввозе 1 млн тонн нефти для переработки на отечественных НПЗ.

Напомним, Министерство энергетики и угольной промышленности рассматривало два варианта стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов – путем снижения акцизных сборов и предоставления льгот по НДС на 1 млн тонн нефти «Нафтогазу Украины». На своем заседании 21 марта правительство отклонило инициативу касательно снижения акцизов, поручив профильному министерству искать другие варианты урегулирования ситуации. Между тем, эксперты считают, что регулирование налоговой нагрузки является единственной возможностью для государства оперативно влиять на «топливные» цены, а потери бюджета можно компенсировать, в частности, повышением ренты на добычу нефти, которая была снижена на 2012 год на 22-30%.

Как сообщалось, цены на АЗС растут со второй половины февраля. Основной причиной повышения является общемировая тенденция повышения цен на нефть в связи с обострением ситуации вокруг Ирана. С начала года стоимость нефти Brent на европейском спотовом рынке выросла практически на 20%, а оптовая стоимость бензина и ДТ в Украине – более чем на 12% и 7% соответственно.

Кроме того, в январе 2012 г. вступили в силу новые ставки акцизных сборов на бензины и дизтопливо, которые были проиндексированы на 8,9%. Таким образом, акциз на бензин повысился с 182 евро/тонна до 198 евро/тонна, что эквивалентно 18 коп/л.

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