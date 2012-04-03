Грищенко призвал Великобританию поддержать Украину на переговорах с МВФ о тарифах на газ

Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко призвал Великобританию поддержать Украину на переговорах с Международным валютным фондом.

Об этом К.Грищенко написал на своей странице в социальной сети Твиттер после встречи со своим британским коллегой Вильямом Хейгом.

«Я призвал его поддержать Украину в переговорах с МВФ относительно недопустимости резкого повышения тарифов на газ для населения», - написал К.Грищенко.

Министр отметил, что обсудил с В.Хейгом «пакет вопросов от ЕС и Совета Европы, где Британия председательствует после нас, до двусторонки».

По словам К.Грищенко, В.Хейг заверил его, что Великобритания - естественный союзник Украины на пути к полному членству в ЕС.