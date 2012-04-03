Швеция направит средства Украине для повышения энергоэффективности в коммунальной сфере

Швеция намерена сохранить объем технической помощи Украине на уровне 20 млн евро в год.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи министра экономического развития и торговли Украины Петра Порошенко с министром по вопросам сотрудничества в целях развития Королевства Швеция Гуниллой Карлссон во вторник.

«Швеция не будет сокращать объемы предоставления технической помощи Украине, а в приоритетном порядке направит средства из менее эффективных проектов на реализацию проектов по повышению энергоэффективности в коммунальной сфере, в частности, в регионах Украины, а также на поддержку гражданского общества в нашей стране», - говорится в сообщении ведомства.

По информации пресс-службы Минэкономразвития, Г. Карлссон отметила приоритетность для шведской стороны поддержки развития в Украине гражданского общества и важность проведения в Украине честных парламентских выборов в октябре 2012 года.

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