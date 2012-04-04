Цена нефти продолжила падение на фоне статданных из США

На мировых торгах в среду, 4 апреля, цены на нефть падают на фоне данных Американского института нефти (API) по запасам топлива в США.

Так, стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже снизилась на 0,31 доллара, или на 0,3% - до 103,7 доллара за баррель.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 0,17 доллара, или на 0,14% - до 124,69 доллара за баррель.

API в ночь на среду сообщил, что запасы нефти за прошлую неделю выросли на 7,8 миллиона баррелей, что стало самым значительным ростом с 23 декабря 2011 года. В среду Минэнерго США может сообщить, что запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 2,5 миллиона баррелей до 355,9 миллиона баррелей, передает Bloomberg.