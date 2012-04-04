Экспорт электроэнергии в Словакию, Венгрию, Румынию и РП будет идти по оптовой цене

Кабинет министров Украины своим распоряжением разрешил экспортировать электроэнергию в Словакию, Венгрию, Румынию и Польшу по оптовой рыночной цене (ОРЦ) без учета объемов дотаций для компенсации расходов, связанных с поставкой электроэнергии по регулируемому тарифу (так называемые «дотационные сертификаты»).

Соответствующее распоряжение Кабмина (№163-р от 28 марта т.г.) опубликовано сегодня в газете «Урядовый курьер».

Согласно документу, Кабмин также поручил государственному предприятию (ГП) «Энергорынок» (г. Киев) обеспечить заключение с поставщиками электроэнергии договоров купли-продажи на Оптовом рынке электроэнергии Украины для ее дальнейшего экспорта в эти страны.

Напомним, Украина с июня 2009 года разрешила осуществлять экспортные поставки собственной электроэнергии по ОРЦ, без учета дотационных сертификатов, в Беларусь, с августа – в Молдову.

В настоящее время Украина экспортирует электроэнергию в Венгрию, Словакию и Румынию.

Ранее электроэнергия для экспорта в данных направлениях приобреталась на внутреннем рынке по полной ОРЦ, учитывающей «дотационные сертификаты». Посредством них, оптовый рынок компенсирует энергоснабжающим компаниям убытки, возникающие при поставках электроэнергии льготным категориям потребителей внутри страны.

Дотационные сертификаты - вид компенсации поставщикам электрической энергии, которые работают по регулированному тарифу, убытков от поставки электроэнергии отдельным категориям потребителей, преимущественно населению. Каждый поставщик по регулируемому тарифу защищает в Национальной комиссии регулирования электроэнергетики объем дотационных сертификатов, исходя из структуры своих потребителей.

В 2011 году Украина увеличила экспорт электроэнергии в Венгрию, Словакию и Румынию в 2,6 раза - до 3,1 млрд кВт/ч по сравнению с 2010 годом. В январе-феврале 2012 года экспортные поставки в данных направлениях выросли на 59,2% - до 699,7 млн кВт/ч.

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