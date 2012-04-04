Азаров в Баку: поднимался вопрос о газе и "Викинге"

Баку. Украина заинтересована в реализации Транскаспийского газопровода, заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Баку сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий Лукьяненко.

Он также сообщил, что Н.Азаров отметил возможность участия Украины в данном проекте в случае достижения соответствующих договоренностей с другими участниками.

Премьер-министр Украины также пригласил Азербайджан к участию в проекте «Викинг». Об этом он заявил сегодня в Баку в ходе встречи с премьер-министром Азербайджана Артуром Расизаде.

«Мы приглашаем Азербайджан участвовать в работе этого транспортного коридора», - сказал Н.Азаров.

По его словам, с участием Азербайджана более широко друг для друга откроются рынки Европы и Центральной Азии.

Кроме того, Н.Азаров отметил, что промышленные предприятия Украины, выпускающие продукцию для железнодорожного транспорта, могут быть интересны для развития железнодорожного пути Баку-Тбилиси-Карс.

«Мы считаем это важным проектом. Украина - крупнейший производитель всего, что касается железнодорожного транспорта, начиная от шпал и рельсов, заканчивая магистральными тепловозами и вагонами. Все что на железной дороге работает, Украина производит… Я информирую вас об этом с тем, чтобы вы рассмотрели наши предложения», - сказал Н.Азаров.

Премьер-министр Украины считает возможным увеличение товарооборота Украины и Азербайджана в 2-3 раза (в 2011 году товарооборот между Украиной и Азербайджаном, по сравнению с 2010 г., снизился с 1,6 млрд долл. до 1,4 млрд долл.).

«Он может быть раза в 2-3 больше, если мы с вами вместе приложим усилия для реализации совместных проектов», - сказал Н.Азаров.

При этом он высказал восхищение темпами развития экономики Азербайджана.

«Хочу выразить вам наше искреннее восхищение теми успехами, которые на наших глазах делает Азербайджан. Те колоссальные изменения, которые в стране проходят, мы, безусловно, относим и к мудрости вашего лидера – Президента, и к тому, что стабильность в стране есть – политическая стабильность, стабильность в составе правительства. Это позволяет вам реализовывать планы», - сказал Н.Азаров.

Напомним, проект Транскаспийского газопровода предполагает прокладку газопровода по дну Каспийского моря из Туркменистана в Азербайджан, а в дальнейшем может быть подключен к другим газопроводам в регионе. Против строительства Транскаспийского газопровода выступают Россия и Иран, ссылаясь на неурегулированность правового статуса Каспия и большой экологический риск. В конце февраля 2012 года министр промышленности и энергетики Азербайджана Натик Алиев сообщил, что Азербайджан и Туркменистан готовят два соглашения по реализации проекта строительства Транскаспийского газопровода (ТКГ), которые могут быть подписаны с участием Еврокомиссии. "Готовится трехсторонний политический документ о поддержке Южного газового коридора, который подпишут президенты Азербайджана, Туркменистана и глава Европейской комиссии Баррозу, а также межправительственное соглашение Азербайджана и Туркменистана о строительстве Транскаспийского газопровода, которое также может завизировать и подписать глава Еврокомиссии", - сказал Н.Алиев. По его словам, эти документы могут быть готовы в текущем году. Азербайджанский министр также добавил, что отсутствие правового статуса Каспия не помеха для проекта: "Этот проект будет реализован двумя государствами внутри своих национальных секторов на Каспии", - сказал Н.Алиев.

Поезд комбинированного транспорта «Викинг» работает с 2003 года и следует по маршруту Ильичевск (Украина) – Минск (Беларусь) – Клайпеда (Литва). Общая длина маршрута составляет 1733 км. Поезд соединяет цепь морских контейнерных и контрейлерных линий Балтийского региона с аналогичной системой Черного, Средиземного и Каспийского морей. С 19 января 2012 года поезд комбинированного транспорта «Викинг» начал регулярное курсирование. За январь-февраль 2012 года поездом «Викинг» по железным дорогам Украины перевезено 1,991 TEU, по территории Беларуси перевезено 8,7 тыс. TEU. По территории Литвы в 2011 году «Викинг» перевез 56 тыс. TEU - на 34% больше, чем в 2010 году.