Activ Solar завершила строительство солнечной электростанции «Митяево»

Австрийская компания Activ Solar заявляет о завершении строительства и начале процесса ввода в эксплуатацию солнечной фотовольтаической (PV) электростанции, расположенной в селе Митяево, Крым (Украина), мощностью 31,55 МВт.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что Activ Solar, выступившая девелопером проекта «Митяево», предоставляла услуги по проектированию, закупкам и строительству под ключ. В дальнейшем компания будет обеспечивать эксплуатацию объекта.

Наземная двухрядная установка состоит из 134 000 кристаллических солнечных фотоэлектрических модулей, соединенных между собой 440 км кабеля.

Солнечная электростанция «Митяево» располагается на площади более 59 га и будет производить около 40 000 МВт/ч чистой электроэнергии в год, что позволит удовлетворить потребности в электроэнергии 8 000 домохозяйств.

«Это четвертый крупномасштабный PV-проект, построенный Activ Solar в Крыму, и на сегодняшний день мы уже установили более 215 МВт мощностей. В настоящее время значительная часть электрогенерирующих мощностей Крыма представлена солнечной энергетикой. Действующие солнечные установки Activ Solar сокращают выбросы СО2 на 230 тысяч тонн ежегодно", - отметил генеральный директор Activ Solar Кавэ Эртефай.

Справка УНИАН. Activ Solar - международная группа компаний со штаб-квартирой в Вене (Австрия), специализируется на разработке и производстве солнечных технологий.

Основными направлениями деятельности компании является производство кремниевых продуктов и развитие крупномасштабных фотоэлектрических солнечных парков. ЧАО «Завод полупроводников» (г. Запорожье) является дочерним предприятием Activ Solar, история производства поликремния на котором началась еще с 1964 года.

Activ Solar занимается планированием, финансированием и реализацией крупномасштабных проектов солнечной энергетики, объединяя специалистов мирового класса, стратегических партнеров и ведущие технологии.

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