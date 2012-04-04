«Энергоатом» в I квартале увеличил производство электроэнергии на 5%

По оперативным данным, энергогенерирующие мощности, находящиеся в управлении НАЭК «Энергоатом», в январе-марте т.г. увеличили выработку электроэнергии на 4,9%, по сравнению январем-мартом 2011 года – до 24,574 млрд кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, АЭС компании в марте т.г. увеличили выработку электроэнергии на 8,3% по сравнению с мартом 2011 г. – до 8,234 млрд кВт/ч.

В частности, за отчетный период Хмельницкая АЭС (ХАЭС) выработала 4,121 млрд кВт/ч электроэнергии, Южно-Украинская АЭС (ЮУАЭС) без учета каскада ГЭС-ГАЭС – 6,145 млрд кВт/ч, Запорожская АЭС (ЗАЭС) – 10,666 млрд кВт/ч, Ривненская АЭС (РАЭС) – 3,616 млрд кВт/ч

Выработка электроэнергии на Ташлыкской ГЭС и Александровской ГАЭС, входящих в состав Южного энергоузла, составила 55,0 млн кВт/ч.

На генмощностях обособленного подразделения «Донузлавская ВЭС», перешедшего в управление компании в 2009 году, в январе-марте т.г. выработано 2,517 млн кВт/ч электроэнергии.

По оперативным данным, в первом квартале т.г. «Энергоатом» отпустил ГП «Энергорынок» 23,163 млрд кВт/ч электроэнергии.

Доля генмощностей компании в отечественном производстве электроэнергии в январе-марте т.г. составила 47,5%, в марте - 46%.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС в январе-марте т.г. составил 81,2%, что на 2,9% больше показателя аналогичного периода 2011 года. При этом, по итогам первого квартала т.г. наибольший КИУМ был зафиксирован на ХАЭС – 101,0%, наименьший – на РАЭС – 56,5%.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

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