Транзитный гамбит «Газпрома»: даю кредиты с надеждой на банкротство

Ежесуточный транзит российского газа через газотранспортную систему Украины в конце марта сократился вдвое. Этот факт был истолкован официальными лицами «Газпрома» и «Нафтогаза» весьма контраверсионно. Если представитель российского газового монополиста Сергей Куприянов заявил, что падение транзита - начало «большого пути по перераспределению объемов транзита газа с территории Украины в пользу нашей дочерней компании «Белтрансгаз» и новых морских газопроводов», то в НАК сокращение прокачки связывают с потеплением в Европе и последовавшим за этим падением спроса на российский газ. То есть, с одной стороны, нам говорят о контролируемом процессе постепенного ухода «Газпрома» из украинской трубы, с другой, - всего лишь о сезонных колебаниях спроса на энергоносители. Логика взаимоотношений «Газпрома» и «Нафтогаза» подсказывает, что реальная причина падения транзита находится где-то между этими утверждениями, а то и вовсе в стороне от официальных объяснений...

Все-таки потепление?

Замглавы «Нафтогаза» Вадим Чупрун 30 марта сообщил, что транзит российского газа в Европу через Украину только за сутки сократился почти в два раза - с 400 до 200 миллионов кубометров. Если учесть, что накануне Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса РФ заявило о перенаправлении в первом квартале 2012 года значительной части поставок газа из украинского коридора в газопроводы «Северный поток» и проходящий через Беларусь «Ямал-Европа», то ситуация для нас вырисовывается, прямо скажем, печальная. Все свидетельствует о том, что «Газпром» приступил к многократно анонсированному поэтапному уходу из украинской трубы.

Но, по мнению независимого эксперта по энергетическим вопросам Александра Нарбута, заявления российской стороны в отношении транзита газа следует рассматривать под разными углами. По его словам, неоспоримым фактом является раннее потепление в Европе, которое привело к досрочному сокращению потребления газа в странах ЕС. «С другой стороны, мы должны понимать, что «газовая» атака на Украину со стороны российского руководства продолжается. И, конечно, «Газпром» будет использовать любую возможность для того, чтобы поставить Украину в еще более сложное положение. Понятно, что чем меньше транзита идет через украинскую ГТС, тем меньше доходов получает «Нафтогаз», соответственно, ему все сложнее рассчитываться за текущие поставки российского газа в Украину. То, что «Нафтогаз» испытывает сегодня серьезные финансовые трудности, подтверждается беспрецедентными объемами газа, которые поднимаются из наших подземных хранилищ в последние месяцы. Одновременно сокращаются объемы закупок российского газа - в марте Украина закупила газ всего на 800 млн. долл. (обычно в период отопительного сезона на закупку газа уходит не менее 1 млрд. долл. в месяц – ред.)», - уточнил Нарбут.

Политолог Александр Палий также считает, что позиция «Нафтогаза» в отношении падения транзита более близка к истине, чем заявления представителей «Газпрома». «Есть официальная статистика самого «Газпрома», согласно которой за І квартал текущего года общее падение поставок российского газа европейским потребителям составило более 9%, а за март падение поставок в Европу составило 23% в сравнении с мартом 2011 года. Причина таких показателей, в первую очередь, - ранее потепление в ряде европейских стран, что привело к сокращению потребления энергоносителей несколько раньше обычных сроков», - добавил эксперт.

Но даже если мартовское падение транзита произошло исключительно в связи с погодными условиями, то, как быть с «Северным потоком», который россиянам так или иначе придется наполнять газом. В противном случае европейские партнеры «Газпрома» в этом дорогостоящем проекте не получат ожидаемых дивидендов, а подобного Москва однозначно не допустит.

«Северный поток» поможет покончить с платежеспособностью «Нафтогаза»?

Если «Газпром» выведет «Северный поток» на проектную мощность в 55 миллиардов кубометров в год (мощность первой очереди составляет 25 млрд. куб. м – ред.), то, как минимум, половина данного объема будет взята из украинской ГТС, что с учетом текущего падения прокачки сделает нашу трубу нерентабельной.

Между тем, как отмечает Нарбут, на сегодня «Северный поток» работает только на треть мощности своей первой очереди. «Это определяется не только спросом на прокачку газа по Nord Stream, но и некоторыми проблемами, которые были недооценены партнерами «Газпрома» при прокладке газопровода. В частности, дочерняя компания корпорации BASF - Wintershall пыталась получить возможность использования всей мощности газопроводов NEL и OPAL, которые являются континентальными распределителями газа, прокачиваемого через «Северный поток», но Еврокомиссия не дала согласия, так как это противоречит нормам 2-го и 3-го энергопакетов ЕС. Таким образом, инвесторы данного проекта могут рассчитывать на загрузку только половины его проектной мощности. В результате, возникает вопрос о целесообразности достройки второй очереди газопровода, так как уже существующая первая нитка как раз и обеспечивает 50% транзита, запланированного через Nord Stream», - отметил Нарбут.

В этой связи эксперт считает, что украинское руководство должно относиться к заявлениям «Газпрома» о дальнейшем сокращении транзита через ГТС Украины с определенной долей скептицизма. «Принимая во внимание заявления «Газпрома», мы должны, наконец, начать реформирование «Нафтогаза», разделив его на профильные активы, среди которых важнейшее место будет принадлежать газотранспортной составляющей. Но ни в коем случае не следует отделять ГТС от подземных хранилищ, как это предлагают некоторые чиновники, лоббируя интересы определенных олигархов», - убежден Нарбут.

Вместе с тем, по прогнозам эксперта, в ближайшие три года ежегодный объем транзита российского газа через ГТС Украины не превысит 90 млрд. кубометров. «В 2012 году россияне, скорее всего, не прокачают через Украину и 90 миллиардов кубометров (в 2011 году прокачано 104 млрд. куб. м транзитного газа – ред.). Таким образом, Украина лишается источника погашения кредита в 2 млрд. долл., взятого «Нафтогазом» у россиян в конце 2010 года. Он брался как авансовый платеж за транзит газа через нашу ГТС, и погашаться должен был за счет прокачки по трубе не менее 110 миллиардов кубометров газа в год. В 2010-ом глава Минтопэнерго Юрий Бойко уверенно говорил о том, что объем транзита российского газа не при каких обстоятельствах не опустится ниже отмеченного уровня, но теперь, когда он падает, погашать заем становится все более проблематично. И эти трудности сохранятся не только в текущем году, но и в следующем», - прогнозирует эксперт.

Добавим ко всему вышесказанному заявление «Нафтогаза» от 29 марта о привлечении кредита у российского «Газпромбанка» на 2 млрд. долл., который берется для расчетов за газ, приобретаемый Украиной у «Газпрома». Теперь становится понятно, что все разговоры о причинах снижения транзита через нашу ГТС - всего лишь нюансы одного глобального процесса. Процесса доведения «Нафтогаза» до банкротства с последующей передачей основному кредитору наиболее интересных активов компании. Видимо, «Газпром» предпочитает «инвестировать» в получение контроля над украинской трубой несколько миллиардов долларов, чем строить «Южный поток» за пару десятков миллиардов евро. Со стороны газового монополиста все вполне логично, а вот для Украины привлечение очередного кредита у «Газпрома» - верх абсурда. Мы платим самую высокую цену за газ в Европе (с учетом транспортной составляющей), да еще и одалживаемся у продавца, позволяя ему дополнительно зарабатывать на процентах.

Петр Черных (УНИАН)