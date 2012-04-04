План Кабмина по безналоговому ввозу нефти "не спасет" Лисичанский НПЗ

ООО «ТНК-ВР Коммерс» (Киев) заявляет, что планы правительства Украины по стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов путем безналогового ввоза 1 млн тонн нефти не сможет «спасти» Лисичанский НПЗ («ЛИНИК», Луганская обл.), остановивший производство нефтепродуктов с 15 марта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Компания отмечает, что при сохранении существующих тенденций, а именно, отсутствии государственных мер по поддержке отрасли, отечественная нефтепереработка будет поглощена экспансией зарубежных НПЗ.

«1 млн тонн давальческого сырья не сможет «спасти» ЛИНИК: с технологической и экономической точки зрения, для того, чтобы Лисичанский НПЗ можно было запустить в работу, необходимо иметь гарантии его загрузки в объемах как минимум 4,8 млн тонн нефти в год», - отметил исполнительный директор ООО «ТНК-BP Коммерс» Владимир Жмак.

В сообщении отмечается, что для того, чтобы сохранить собственную нефтепереработку, а значит и рабочие места, и пенсии, и ВВП страны, необходим целый комплекс мер.

Собственная нефтепереработка возможна только при условии введения налоговых льгот или импортных пошлин, уравновешивающих цену на нефть для украинских НПЗ и заводов стран Таможенного союза. Также одной из мер могло бы стать установление квот на импорт нефтепродуктов. Эти меры должны иметь последовательный и долгосрочный характер.

«Правительство должно понимать, что если украинские НПЗ перестанут работать, эффект от этого намного сильнее ударит по бюджету и экономике в целом, чем потери, связанные с временными налоговыми льготами», - подчеркнул В.Жмак.

Напомним, что с 1 марта поставки нефти на Лисичанский НПЗ были прекращены, в связи с тем, что нефтепереработка в Украине продолжает генерировать убытки.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля премьер-министр Николай Азаров в своем официальном Интернет-блоге сообщил, что .правительство сейчас обсуждает вопрос о безналоговом ввозе 1 млн тонн нефти для переработки на отечественных НПЗ.

Как сообщалось, цены на АЗС растут со второй половины февраля. Основной причиной повышения является общемировая тенденция повышения цен на нефть в связи с обострением ситуации вокруг Ирана. С начала года стоимость нефти Brent на европейском спотовом рынке выросла практически на 20%, а оптовая стоимость бензина и ДТ в Украине – более чем на 12% и 7% соответственно.

Кроме того, в январе 2012 г. вступили в силу новые ставки акцизных сборов на бензины и дизтопливо, которые были проиндексированы на 8,9%. Таким образом, акциз на бензин повысился с 182 евро/тонна до 198 евро/тонна, что эквивалентно 18 коп/л.

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