Украина по расчетам Shell сможет до 2030 года отказаться от импорта газа – Грищенко

По расчетам компании Shell, Украина до 2030 года сможет полностью отказаться от импорта природного газа.

Об этом министр иностранных дел Украины Константин Грищенко написал на своей странице в социальной сети Твиттер.

«Имел встречу в Shell. Этот энергогигант уже в этом году планирует начать экспериментальное бурение на месторождении нетрадиционного газа в Харьковской области... По расчетам Shell, до 2030 года Украина может полностью отказаться от импорта газа», - написал К.Грищенко.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2011 году увеличила объем импорта природного газа на 49,5%, по сравнению с 2010 годом, до 14,5 млрд долл.

НАК «Нафтогаз Украины» в 2012 г. планирует сократить объемы закупки российского газа с предусмотренных контрактом 52 млрд кубометров до 27 млрд кубометров.

Компания Shell в 2012 году планирует приступить к бурению скважины «Беляевская-400» на Павловско-Светловском лицензионном участке недр в Харьковской области.

Справка УНИАН. Компания Shell – один из мировых лидеров в энергетической и нефтехимической области. Сегодня компания работает в более чем 90 странах мира, общее количество сотрудников превышает 100 тыс. человек.