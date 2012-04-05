Цена нефти на NYMEХ опустилась до 101,47 долл./барр.

На торгах в среду, 4 апреля, на нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) опустилась на 2,54 долл. Таким образом, она составила 101,47 долл. за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на лондонской бирже IСE по итогам торгов упала на 2,54 долл. - до 122,34 долл. баррель, передает Bloomberg.

Тенденция наблюдается не первую сессию, основная причина - слабые статданные из США.

API в ночь на среду сообщил, что запасы нефти за прошлую неделю выросли на 7,8 миллиона баррелей, что стало самым значительным ростом с 23 декабря 2011 года.