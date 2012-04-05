Кабмин сегодня рассмотрит возможность введения «плавающей» ставки акциза на бензин

Кабинет министров Украины в четверг, 5 апреля, рассмотрит возможность введения «плавающей» ставки акциза на бензин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Макуха.

«Мы планируем сегодня вынести на заседание вопрос, который разрешает нам ввести плавающую ставку акциза на бензин, чтобы немного регулировать возможность роста цен», - отметил он.

По словам В.Макухи, акцизы будут корректироваться в зависимости от цен на нефть.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Николай Азаров сообщил, что Кабмин разрабатывает законопроект о «плавающей» ставке акциза на нефтепродукты, а также обсуждает вопрос о безналоговом ввозе 1 млн тонн нефти для переработки на отечественных НПЗ. По словам премьера, данные меры необходимы для повышения рентабельности переработки нефти на отечественных НПЗ в условиях повышения мировых цен на нефть.

Справка УНИАН. За последний год акцизный сбор на бензин был повышен на 50%, или на 66 евро/тонна, что эквивалентно 65 коп./литр, и что соответственно стало мощным стимулом роста цен на бензин в 2011 г. На сегодня доля налогов в цене бензинов в среднем составляет 35%, дизтоплива - 22%.

Эксперты прогнозируют увеличение розничных цен на высокооктановый бензин А-95 в марте до 11 грн./литр, а на дизельное топливо – до 10 грн./литр.