Украина в первом квартале сократила транзит газа в страны Европы на 20%

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», по оперативным данным, в январе-марте сократила транзит природного газа в страны Европы на 20%, или на 5,847 млрд куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 23,339 млрд куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что в марте Украина сократила транзит природного газа в страны Европы на 35%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 6,421 млрд куб. м.

Общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украине в январе-марте сократилась на 11,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 45,658 млрд куб. м.

По словам главного инженера Объединенного диспетчерского управления ДК «Укртрансгаз» Вадима Фролова, сокращение объемов транзита в марте связано с повышением температуры в странах-импортерах природного газа.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году Украина увеличила транзит природного газа в страны Европы на 5,9%, по сравнению с 2010 годом, до 101,098 млрд куб. м. Общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украины в 2011 году увеличилась на 4,7%, по сравнению с 2010 годом, до 156,953 млрд куб. м. (в т.ч. для потребностей Украины – 51,687 млрд куб. м).

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

Основной составляющей газотранспортной системы ДК «Укртрансгаз» является сеть магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, что представляет собой единый технологический комплекс, который работает в непрерывном рабочем режиме. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

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