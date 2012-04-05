«Нафтогаз Украины» завершил 2011 год с прибылью 9 млрд грн

ПАО «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» завершило 2011 год с чистой прибылью 9,147 млрд грн, тогда как за 2010 год чистый убыток составлял 24,2 млрд грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в 2011 году «Нафтогаз Украины» увеличил чистый доход на 18,4% по сравнению с 2010 годом – до 108,053 млрд грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 14,7% – до 122,949 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, 2010 год «Нафтогаз Украины» завершил с чистым убытком 24,2 млрд грн, тогда как за 2009 год чистая прибыль компании составила 1,258 млрд грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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