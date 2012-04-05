Предметно вопрос участия Украины в Трансанатолийском газопроводе не обсуждается - Макуха

Украина заинтересована участвовать в реализации проекта по строительству Трансанатолийского газопровода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил заместить министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Макуха.

«Мы заинтересованы участвовать в этом проекте, я скажу так», - сказал он.

При этом В.Макуха отметил, что предметно пока этот вопрос не обсуждается, поскольку не согласованы все позиции по строительству между Азербайджаном и Турцией.

«По Трансанатолийскому (газопроводу – УНИАН) решение пока не принято. Еще, по крайней мере, основные акционеры, в состав которых, в первую очередь, входят Азербайджан и Турция, не согласовали целый ряд вопросов. Поэтому вопрос о присоединении Украины пока отложен, пока эти страны не решат базовые вопросы», - сказал В.Макуха.

При этом он отметил, что вопрос об участии Украины в Транскаспийском газопроводе не рассматривается.

«Транскаспийского газопровода еще пока в проекте нет, поэтому не во что инвестировать», - сказал В.Макуха.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Украины Виталия Лукьяненко, в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 4 апреля премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина заинтересована в реализации Транскаспийского газопровода, заявил.

Н.Азаров отметил возможность участия Украины в данном проекте в случае достижения соответствующих договоренностей с другими участниками.

Справка УНИАН. Проект Транскаспийского газопровода предполагает прокладку газопровода по дну Каспийского моря из Туркменистана в Азербайджан, а в дальнейшем может быть подключен к другим газопроводам в регионе.

Трансанатолийский газопровод, который протянется с востока на запад Турции до границы с Болгарией или Грецией, станет составной частью проекта "Южный газовый коридор". По нему предполагается транспортировать на европейский рынок газ из разных источников, прежде всего, с азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шахдениз" на Каспии. Минимальная пропускная способность трубопровода, как ожидается, составит 16 млрд куб. м в год. Начало работы газопровода запланировано на 2017 год.

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