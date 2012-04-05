Молдова продолжает несанкционированный отбор электроэнергии, заявляет «Укрэнерго»

По состоянию на среду, 4 апреля, несанкционированный отбор Молдовой электроэнергии из ОЭС Украины составляет около 30 млн кВт/час.

Об этом сказано в сообщении НЭК «Укрэнерго», опубликованном на сайте компании.

Компания отмечает, что такой несанкционированный отбор электроэнергии может привести к значительным проблемам с оформлением фактического сальдо-перетока, которое получится за расчетный период.

В сообщении отмечается, что за период ведения переговоров между коммерческими операторами двух государств относительно подписания внешнеэкономических контрактов на поставку электроэнергии из ОЭС Украины в ЭС Молдовы, которые бы регламентировали сальдо-переток электроэнергии за расчетный период, все количество перемещенной через границу электроэнергии может быть расценено Киевской региональной таможней как контрабанда.

Компания напоминает, что с 1 апреля этого года коммерческие поставки украинской электроэнергии в ЭС Молдовы приостановлены. Вследствие этого, компания Moldelectrica, как системный оператор Республики Молдова, должно поддерживать нулевое сальдо перетока электроэнергии на сечении Украина-Молдова и покрывать потребление электроэнергии за счет увеличения генерирующих мощностей Молдовской ГРЭС или других источников генерации.

Однако, все обращения и требования НЭК «Укрэнерго» к Moldelectrica относительно выполнения обязательств, предусмотренных положениями Технического Соглашения от 03.06.2001 г. «Об обеспечении параллельной работы ОЭС Украины и Молдавской энергосистемы» между НЭК «Укрэнерго» и Moldelectrica, остаются безрезультатными.

Как сообщал УНИАН, Молдова с 1 апреля отказалась покупать подорожавшую на 20% украинскую электроэнергию и при отсутствии контрактов начала несанкционированный отбор электричества. Эксперты заявляют, что коммерческий спор субъектов хозяйствования двух стран может поставить под угрозу энергоснабжение части Одесской области, использующей молдавские высоковольтные линии.

Вместе с компанией «ДТЭК Пауэр Трейд», не желающей экспортировать электроэнергию себе в убыток, на повышении тарифов настаивает также и «Интер РАО ЕЭС», владеющая расположенной в Приднестровье Кучурганской электростанцией. При этом на фоне роста цен на газ «ДТЭК Пауэр Трейд» хочет увеличить тариф до 0,075 долл. за 1 кВт/ч, а «Интер РАО ЕЭС» - до 0,073 долл. за 1 кВт/ч.

Справка УНИАН. По данным Минэнергоугля, за два первых месяца 2012 года Украина увеличила экспорт электроэнергии в Молдову до 93,1 млн кВт/ч с 2,1 млн кВт/ч за аналогичный период 2011 года. При этом, доля этой страны в общем объеме украинского экспорта составила за этот период всего 9%.

В 2011 году подконтрольный украинскому бизнесмену Ринату Ахметову энергоходинг ДТЭК увеличил экспорт электроэнергии в страны Восточной Европы до 5,1 млрд кВт/ч, что на 319% превысило показатель 2010 года.

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