Кабмин одобрил проект закона о «плавающей» ставке акциза на бензин

Кабинет министров Украины одобрил проект закона о «плавающей» ставке акциза на бензин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики и угольной промышленности Владимир Макуха.

«Это наше принципиальное решение, и мы его приняли», - сказал В.Макуха.

При этом он подчеркнул, что данный законопроект еще дорабатывается, и в ближайшее время будет передан на рассмотрение в Верховную Раду.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Николай Азаров сообщил, что Кабмин разрабатывает законопроект о «плавающей» ставке акциза на нефтепродукты, а также обсуждает вопрос о безналоговом ввозе 1 млн тонн нефти для переработки на отечественных НПЗ. По словам премьера, данные меры необходимы для повышения рентабельности переработки нефти на отечественных НПЗ в условиях повышения мировых цен на нефть.

Справка УНИАН. За последний год акцизный сбор на бензин был повышен на 50%, или на 66 евро/тонна, что эквивалентно 65 коп./литр, и что соответственно стало мощным стимулом роста цен на бензин в 2011 г. На сегодня доля налогов в цене бензинов в среднем составляет 35%, дизтоплива - 22%.

Эксперты прогнозируют увеличение розничных цен на высокооктановый бензин А-95 в марте до 11 грн./литр, а на дизельное топливо – до 10 грн./литр.