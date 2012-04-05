Украина в І квартале увеличила добычу газа на 3,6%

Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе-марте увеличили добычу газа на 3,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 5,224 млрд куб. м.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

В марте украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, увеличили добычу газа на 2,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 1,772 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году украинские нефтегазодобывающие предприятия увеличили добычу газа на 0,4%, по сравнению с 2010 годом, до 20,139 млрд куб. м.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».