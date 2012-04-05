Быстрого результата в газовых переговорах после инаугурации Путина не будет – российский эксперт

Москва. Украине не следует рассчитывать на быстрое достижение результата в газовых переговорах после инаугурации Владимира Путина.

Такое мнение собственному корреспонденту УНИАН в РФ высказала заместитель директора - руководитель Центра исследований проблем стран ближнего зарубежья Российского института стратегических исследований Тамара Гузенкова.

«В ближайшее время нет оснований говорить, что газовые переговоры решатся в пользу Украины. Думаю, что это связано в значительной степени с тем, что Украина пытается лавировать между Москвой и Брюсселем, не соглашаясь на какие-то интеграционные доводы российского руководства, а продолжает принимать усилия для подписания Соглашение об ассоциации с ЕС», - сказала Т.Гузенкова и добавила, что при этом принимаются шаги, чтобы не поссориться «с Москвой совсем».

По ее словам, такая политика продлиться как минимум до парламентских выборов с тем, чтобы Партия регионов могла получить максимальное количество голосов от сторонников европейской интеграции и сторонников более тесного сотрудничества с РФ

Она отметила, что общий рисунок украинско-российский отношений за последние два года стал понятен.

«Попытка Украины добить российское правительство и снизить цены на газ успехом не увенчивается, и в позиции украинских властей появились элементы политического шантажа, который начинает проявляться все больше и больше», - сказала она.

Т.Гузенкова считает, что под видом диверсификации поставщиков энергоресурсов звучат заявления об участии в альтернативных энергетических проектах без России.

При этом она уверена, что такая риторика носит политический характер, так как пока реальных проектов нет, только планы. Эксперт считает, что проекты в обход России в будущем, скорее всего, будут реализованы, но российский газ Украине нужен сегодня.

Напомним, что инаугурация В.Путина запланирована на 7 мая.

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