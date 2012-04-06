Нефть подорожала на статданных из США

На мировых торгах в четверг, 5 апреля, цены на нефть повысились на данных по рынку труда в США.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil поднялась на 1,84 доллара, составив 103,31 доллара за баррель.

Так, цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов выросла на 1,09 доллара - до 123,43 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Росту котировок фьючерсов на нефть способствуют сильные данные по рынку труда США. По данным Минтруда, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 31 марта, снизилось на 6 тысяч и составило 357 тысяч, что стало самым низким уровнем с апреля 2008 года.