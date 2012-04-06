«Укргазвыдобування» в первом квартале увеличило добычу газа на 1,3%

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», в январе-марте увеличила добычу газа на 1,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 3,827 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укргазвыдобування».

В сообщении отмечается, что в январе-марте добыча газового конденсата и нефти достигла 179 тыс. тонн, что соответствует показателям прошлого года. Кроме того, с начала года добыто 660 тонн нефтяного битума на Орховицком месторождении во Львовской обл. С середины марта здесь возобновлена работа установки по производству битума.

Также компания отмечает, что в январе-марте буровыми подразделениями «Укргазвыдобування» пробурено 62 тыс. м, из них 24 тыс. м эксплуатационного и 38 тыс. м разведывательного бурения. С начала года компания ввела в эксплуатацию 16 новых скважин, из них 15 газовых и 1 нефтяная

Как сообщал УНИАН, в 2011 году «Укргазвыдобування» увеличила добычу газа на 0,5%, по сравнению с 2010 годом, до 14 млрд. 910,5 млн куб. м, а также увеличила добычу нефти и газового конденсата на 3,2 тыс. тонн (0,5%) – до 690 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» - это крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав ДК «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування».

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