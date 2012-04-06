Цены на нефтепродукты в Украине продолжают расти

С 30 марта по 6 апреля 2012 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 0,5 – 1,1% (в среднем на 0,9%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 30 марта по 6 апреля 2012 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

на бензин А-80 – увеличились на 1,1% - с 10,02 грн./литр до 10,13 грн/литр;

на бензин А-92 – увеличились на 1,1% - с 10,50 грн./литр до 10,62 грн/литр;

на бензин А-95 – увеличились на 1,0% - с 10,89 грн./литр до 11,00 грн/литр;

на дизельное топливо – увеличились на 0,5% - с 10,10 грн./литр до 10,15 грн/литр.

Напомним, цены на АЗС растут со второй половины февраля. Основной причиной повышения является общемировая тенденция повышения цен на нефть в связи с обострением ситуации вокруг Ирана. С начала года стоимость нефти Brent на европейском спотовом рынке выросла практически на 20%, а оптовая стоимость бензина и ДТ в Украине – более чем на 12% и 7% соответственно.

Кроме того, в январе 2012 г. вступили в силу новые ставки акцизных сборов на бензины и дизтопливо, которые были проиндексированы на 8,9%. Таким образом, акциз на бензин повысился со 182 евро/тонна до 198 евро/тонна, что эквивалентно 18 коп./литр.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.

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