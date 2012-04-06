Поставки нефтяного сырья на украинские НПЗ сократились на 21,3%

Поставки нефтяного сырья (нефть, газовый конденсат и вакуумный газойль) на украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), по оперативным данным, в январе-марте сократились на 21,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 1,744 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

В январе-марте украинские НПЗ переработали 1,729 млн тонн нефтяного сырья, что на 25,1% меньше, чем за аналогичный период 2011 года.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году поставки нефтяного сырья на украинские НПЗ сократились на 16,1%, по сравнению с 2010 годом, до 9,255 млн тонн. В 2011 году украинские НПЗ переработали 9,049 млн тонн нефтяного сырья, что на 18,4% меньше, чем за 2010 год.

Справка УНИАН. В Украине есть шесть нефтеперерабатывающих заводов, общей мощностью переработки 51,11 млн тонн нефти в год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подорожание бензина неизбежно?