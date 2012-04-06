Лисичанский НПЗ в первом квартале сократил переработку на 36%

Лисичанский нефтеперерабатывающий завод (ЧАО «ЛИНИК», г. Лисичанск, Луганская обл.), по оперативным данным, в январе-марте сократил переработку нефтяного сырья на 36,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 0,806 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Поставки нефтяного сырья в январе-марте на Лисичанский НПЗ сократились на 41,0%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 0,767млн тонн.

В январе-марте Лисичанский НПЗ сократил производство бензина на 32,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 251,7 тыс. тонн, дизельного топлива – сократил на 26,4% – до 253,9 тыс. тонн, мазута – на 34,3% – до 249,1 тыс. тонн.

Напомним, что с 1 марта поставки нефти на Лисичанский НПЗ были прекращены в связи с тем, что нефтепереработка в Украине продолжает генерировать убытки.

Справка УНИАН. Лисичанский НПЗ (Луганская обл.) - второй по мощности в Украине завод, способный ежегодно перерабатывать 16 млн тонн нефти. Завод принадлежит российско-британскому холдингу ТНК-ВР.

ЧАО «ЛИНИК», которое является собственником производственных мощностей Лисичанского НПЗ, входит в группу компаний ТНК-ВР в Украине.

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