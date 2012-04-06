«Укртатнафта» в первом квартале сократила переработку на 4,7%

ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.), по оперативным данным, в январе-марте сократило переработку нефтяного сырья на 4,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 0,767 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Поставки нефтяного сырья в январе-марте на «Укртатнафту» увеличились на 14,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 0,738 млн тонн.

В январе-марте «Укртатнафта» увеличила производство бензина на 24,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 282,8 тыс. тонн, дизельного топлива – сократила на 10,9% – до 200,4 тыс. тонн, мазута – сократила на 7,6% – до 122,3 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ПАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн тонн переработки нефти в год.

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