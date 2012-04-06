России нецелесообразно минимизировать транзит газа через Украину

Москва. У России есть возможности в будущем минимизировать транзит газа через Украину, но это экономически нецелесообразно.

Такое мнение собственному корреспонденту УНИАН в РФ высказал председатель комитета Государственной Думы по энергетике Иван Грачев.

«Минимизировать транзит через Украину возможно, с точки зрения ресурсов, которые есть у РФ. Но я считаю, что это нецелесообразно», - сказал он.

По его словам, такой вывод вытекает из анализа цены «Южного потока» и появления новых транзитных стран, по территории которых будет проходить этот газопровод.

При этом И.Грачев подчеркнул, что для строительства есть необходимое финансирование, технологии и соответствующие отношения со странами ЕС. Также, для устранения транзитной роли Украины рассматривается возможность строительства третьей нитки «Северного потока».

«Лучше договориться с Украиной. В противном случае, потребность в украинских транспортных возможностях резко уменьшиться», - сказал эксперт.

«Время договорится у Украины и России еще есть. Так будет где-то до конца года. (в декабре запланировано начало строительства подводной части «Южного потока» - УНИАН)», - сказал И.Грачев.

Как сообщал УНИАН, 30 марта официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что «Газпром» продолжит перевод транзита с территории Украины на другие маршруты - через Беларусь и новые морские газопроводы.

«Это пока только первые результаты, мы в начале большого пути по перераспределению объемов транзита газа с территории Украины в пользу нашей дочерней компании «Белтрансгаз» и новых морских газопроводов», - сказал С.Куприянов.

Ранее, 30 марта, заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун заявил о сокращении объемов транзита российского газа через территорию Украины в Европу в 2 раза.

«В прошлые сутки недопоставка с востока относительно плановых показателей составила 180 млн. куб. м, в эти сутки – 200 млн. куб. м», - сказал он.

При этом он отметил, что плановый объем транзита российского природного газа через территорию Украины в направлении Европы составляет около 400 млн. куб. м в сутки.

В.Чупрун связывает такое резкое сокращение транзита российского газа через Украину с низким потреблением топлива в Европе.

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