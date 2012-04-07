Энергоблоки всех украинских АЭС отработали свое на 65%, заявляет Балога

Энергоблоки всех украинских АЭС - от самых старых до введенных в эксплуатацию в 2004 году - на 65% свое отработали.

Об этом изданию «Зеркало недели. Украина» заявил министр чрезвычайных ситуаций Виктор Балога.

Он объяснил, что всю пожарную автоматику, установленную на АЭС, проектировали и монтировали при советской власти. Физически, и, тем более морально, это оборудование исчерпало себя. Его уже давно не производят, следовательно, менять или чинить нечем. Кроме того, эта техника не сертифицирована по украинскому законодательству и поэтому не может применяться на АЭС.

«Вывод: дальнейшая эксплуатация систем пожарной автоматики не гарантирует безопасности действующих энергоблоков. Это – объективная реальность, замалчивать или игнорировать которую безответственно и граничит с преступлением», подчеркнул В.Балога, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.

По словам министра, компания «Энергоатом» вычеркнула противопожарные мероприятия на атомных электростанциях из перечня приоритетных.

«Причина проста, как амеба: нет денег. Это можно понять, однако суть вопроса не меняется. Сроки выполнения противопожарных работ срывались, и не раз. На них выделялись копейки, остававшиеся от финансирования приоритетов», - сказал В.Балога.

Министр отметил, что Государственная инспекция техногенной безопасности, которая подчинена МЧС, в этой ситуации практически бессильна.

«Согласно закону, Гостехногенбезопасность не может запретить эксплуатацию энергоблока, на котором не соблюдаются противопожарные нормы. Ни ток выключить, ни опломбировать, ни опечатать – все запрещено из-за риска аварии. Это же не склад картонной тары, а работающая ядерная установка», - подчеркнул он.

В.Балога заметил, что все 15 действующих энергоблоков в случае пожара в той или другой степени уязвимы.

«Реконструкция существующих и монтаж новых систем тушения или выполняется частично, или откладывается из года в год. Этот суровый вывод – не повод для паники, но серьезное основание наращивать оснащение АЭС современным оборудованием против огня", - отметил он.

Кроме того, по словам министра, из необходимого количества сооружений для гражданской защиты населения, проживающего вокруг станций, есть около половины. Из них лишь треть готова к использованию по назначению в случае аварии на АЭС. Есть проблемы и на случай, когда возникнет необходимость в санитарной обработке при выбросах радиации, и с созданием достаточных запасов средств дезактивации.

«Могу компетентно заверить, что на случай возникновения чрезвычайной ситуации на АЭС будут задействованы все силы для спасения людей. И это будут ресурсы не только МЧС, но и других ведомств и органов власти», - сказал В.Балога.

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