Москва. Украина предложила России свою технологию по переработке попутного газа в синтетическое топливо.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказали глава Житомирской областной государственной администрации Сергей Рыжук и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РФ Владимир Ельченко по итогам поездки по регионам Сибири.

«Украинские ученые завершили успешно испытания технологии по перемотке попутного газа при добыче нефти в синтетическое топливо», - сказал С.Рыжук.

По его словам, 1 тыс. куб. м такого газа по этой технологии можно переработать в 0,5 тонн синтетического топливо.

Предполагается, что эта установка размещается прямо на месте добычи нефти.

«Это колоссальный прорыв и может дать миллиардные выгоды», - сказал С.Рыжук и добавил, что это даст возможность спасти Западную Сибирь от экологической катастрофы и дать экономическую выгоду.

Он отметил, что только Ямало-Ненецкий округ использует 28% такого газа, а остальной объем сжигается.

В свою очередь В.Ельченко сообщил, что в России создается совместное предприятие по производству такого оборудования.

«В Самаре уже в этом году начнут строить сборочное предприятие, которое эти установки будет выпускать. Это будет совместное предприятие», - сказал посол.

В.Ельченко сообщил, что сегодня одна такая установка «Модуль» уже готова и сейчас идет получение соответствующих сертификатов от российских органов .

По его словам, после этого будет определена цена этого оборудования и необходимое количество, которое нужно произвести.

Как сообщал УНИАН, 3-7 апреля руководители Волынской, Винницкой, Житомирской и Ивано-Франковской областей находились в Сибири для налаживания связей со своими российскими коллегами в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе.

29 марта премьер-министр России Владимир Путин заявлял, что в России 25% попутного газа до сих пор сжигается.

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